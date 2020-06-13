تفاصيل جديدة حول قضية نسب أخرى ضد أحمد الفيشاوي تكشفها طليقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الدكتورة هند الحناوي، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، معلومات للمرة الأولى عن قضية النسب الجديدة له.

هند الحناوي، قالت خلال تصريحاتها لفضائية “سكاي نيوز عربية”، إن القصة بدأت منذ 9 سنوات، أثناء زيارة ابنتها لينا لأبيها تعرفت على فتاة أجنبية من ألمانيا من المعروف أنها زوجته، وتواصلت معها عبر البريد الالكتروني ليكون هناك ود بينهما ولكنها لم ترد خلال هذه الفترة.

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وأضافت، هذه الفتاة زوجة أحمد الفيشاوي أرسلت لها رسالة عبر انستجرام منذ أيام مطالبة فيها التعرف والتقرب أكثر لكي يتواصل الأخوة مع بعض، ولكنها كانت رافضة أن يظهر ابنها تيتوس في وسائل الإعلام بنشر أي صور.

وتابعت، لينا على علاقة جيدة بأخيها تيتوس، ولكن ليس لديها تفاصيل واضحة عن القضية، مشيرة إلى أن القضية مع أحمد الفيشاوي بدأت عندما سافرت إلى لندن للمطالبة بالنفقة علي مدرسة ابنته لينيا والقضية لم تنته حتى الآن والفيشاوي لم يصرف أو يسدد المصروفات حتى الآن.

وأوضحت إلى أنها انتهت من عمل الدكتوراة في لندن بجانب الأبحاث المتعلقة بالجامعة التي تعمل بها، وهي تكتب الآن مذكرات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.