بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفافها في «لن أعيش في جلباب أبي» وقصة الديك الرومي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ناهد رشدي، تفاصيل للمرة الأولى عن حفل زفافها في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، والذي عرض قبل 25 عامًا وهو من بطولة الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة عبلة كامل.

ناهد رشدي، قالت في تصريحات صحفية: “سر نجاح المسلسل حتى الآن يرجع إلى أمرين، الأول؛ الروح الحلوة التي ‏كانت في فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم الفنان الكبير نور الشريف، ‏الثاني؛ أن العمل هو الأول من نوعه الذي يظهر قصة نجاح ‏شخص ورحلة صعوده دون أن يكون تاجرا في المخدرات أو السلاح ‏على عكس الشائع في أعمال التسعينيات”.

وعن كواليس مشهد فرح سنية، قالت: “هذا المشهد استغرق تصويره يوما كاملا ومن ‏الذكريات التي لا يمكن نسيانها أن مشهد الأكل كان حقيقيا، إذ ‏طلب منا المخرج أحمد توفيق أن نأكل دون أي اعتبار لتصوير ‏المشهد فخرج بهذا الشكل، وكلنا كانت أعيننا على الديك الرومي ‏الذي أحضرته الفنانة حنان ترك، وفوجئنا بالفنانة سهير الباروني ‏تخرج كيس أسود لتعبئ فيه الأكل”.‏

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و عن سبب ‏اختفائها لـ 10 سنوات، أكدت أنه كان بسبب الزواج والأولاد ومسئولية ‏تربيتهم، وكانت تعوض ذلك بالمشاركة في أعمال مسرحية .‏

ورغم مرور 25 عامًا على عرضه لأول مرة عبر التليفزيون ‏المصري، لا يزال مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” يحصد تفاعلا ‏كبيرا من الجمهور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي‎.‎

‎”‎لن أعيش فى جلباب أبى” مسلسل اجتماعي أنتج عام 1995، ‏وكان له انتشار واسع في كل الدول العربية، وهو من بطولة نور ‏الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق. وهو في الأصل مأخوذ ‏عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى ‏محرم‎.