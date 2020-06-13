الإعلامية الكويتية فجر السعيد تدافع عن الوافدين: الله لا يحرمنا منهم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن الوافدين ببلدها الكويت، وذلك بعد تصريحات عدد من المشاهير ضدهم خلال الفترة الماضية.

فجر كتبت: “الله لا يحرمنا من #الوافدين من كل الجنسيات وجودهم معانا ضروري فنحن حتى الآن لا نستطع أن نغطي كل الشواغر الوظيفيه بالذات في المهن الحرفيه الفنيه”.

الإعلامية الكويتية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “والله يعز #الكويت ويديم خيرها ونكون دايماً ملاذ لكل محتاج .. والله يعزنا ولا يعز علينا”.

وكان عدد من الفنانين الكويتين قد هاجموا الوافدين ببلدهم الكويت، ومنهم الفنانة حياة الفهد، ، حيث طالبت بطردهم من الكويت والإلقاء بهم في الصحراء، وهو ما عرضها لحملة هجوم عنيفة.

Advertisements

الفنانة الكويتية قالت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “أزمة وتعدي” على قناة “ATV”: “لو كان الأمر بيدي لرميت هؤلاء الوافدين في الصحراء”.

كما كتب الفنان الكويتي طارق العلي، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “صباح الخير يا حكومتنا الغالية تكفون اتركوا عنكم المقولة الدبلوماسية العلاقة بين البلدين أكبر من مثل هاذي الأحداث”.

وأضاف: “لأن هالجملة هي من جرعة بعض الدول علينا وتهاونت في تعاطيها مع تصرفات ابنائها فعلموهم ان أمن البلد واحترام قوانينه وهيبته اكبر من اي علاقه بين البلدين وبالدبلوماسية”.

وقالت الفنانة هيا الشعيبي، في مقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن منظر توديع الأطباء في الصين كانت تتمنى لو تشاهده في بلدها الكويت، مؤكدة أن المشكلة ليست في المواطنين بل في الوافدين والأجانب والمخالفين والمسؤولين عنهم تجار الإقامات.

وأكدت أنها ليست ضد الأجانب والوافدين، ولكن دولهم أولى بهم في ظل تفشي فيروس “كورونا”، لافتة إلى أنهم تسببوا في شغل الأسّرة في المستشفيات وحرمان الكويتين والخليجيين منها.