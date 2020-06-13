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شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أصالة نصري توضح حقيقة خطوبتها والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أدلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، بتعليق مفاجئ، اليوم السبت، بشأن خطوبتها من طبيب مصري.
ونفت الذهبي خبر خطوبتها لموقع "إي تي بالعربي"، وأوضحت أن زيارة الطبيب معتز نصير، أمس الجمعة، كانت تلبية لدعوة على الغذاء بين العائلتين فقط وليست للخطوبة الرسمية.
وكان موقع "إي تي بالعربي" أول من نشر خبر خطوبة ابنة أصالة نصري، وذلك استنادا إلى مصادر مقربة من المطربة الشهيرة.
وذكر الموقع أمس الجمعة أن "العريس، الطبيب وخبير التجميل والليزر معتز نصير، زار منزل العروس، وتقدّم من والدتها بطلب يدها رسميا بعد قصة حب جمعتهما طوال الأشهر الستة الماضية".
وكانت شام الذهبي، شاركت في شهر فبراير/ شباط صورة لها عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها فى إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين".
كما أشار الموقع إلى أن الزفاف سيتم نهاية العام الحالي.
وكانت ابنة أصالة نصري متزوجة من أحمد الجوهر، ومر عامان على انفصالهما.
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