شكرا لقرائتكم خبر عن جيسي جي تتجول في سانتا مونيا بحقيبة قيمتها 620 جنيه إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة العالمية جيسي جي ببعض الوقت بعيدا عن جدولها المزدحم عادة وسط جائحة فيروسات كورونا " covid-19 " .

فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لجيسي جي البالغة من العمر ( 32 عاما ) و هي متوجهة لتناول وجبة العشاء في سانتا مونيكا بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية .

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ظهرت النجمة الشهيرة و هي تتجول مرتدية ملابس " كاجوال " ذات تصميم مميز و لم تنسي ارتداء " قناع" باللون الأسود لكي تتجنب الإصابة بفيروس كورونا ، كما اختارت حقيبتها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Stella McCartney " وصل سعرها الي 620 جنيه إسترليني .



جيسي جي جيسي جي

يذكر أن جيسي جي تحاول الاستفادة من أي فرصة تأتي لها ، فبعد انفصالها مرتين عن صديقها نجم هوليوود الشهير شانينج تاتوم، لاستعادة العلاقة من جديد، و من أبرز هذه المحاولات هي ارسال جيسي جي برسالة لشانينج تاتوم احتفالاً بعيد ميلاده الـ ( 40 ) وذلك شهر أبريل الماضي، بنشرها علي الـ stories الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور لشانينج ، منهم صورة و هو يقف في إحدي الجزروعلقت على الصورة فكتبت : "عيد ميلاد سعيد لأكثر رجل استثنائي .. أنت حقا "فريد" .. و أنا ممتنة للغاية لأنك ولدت، وأكثر امتنانا للقائنا" ، كما نشرت جيسي عدد آخر من الصور له .



جيسي جي (3)