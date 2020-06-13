شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة على يخت وسط البحر.. أمل حجازي تظهر من جديد: اشتقنا للتنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" حول العالم، أعربت الفنانة أمل حجازي عن اشتياقها الشديد إلى التنفس بدون ارتداء الكمامة كما كان الحال قبل أزمة فيروس كورونا.

وشاركت الفنانة أمل حجازي متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث ظهرت على يخت في عرض البحر، واضعة الكمامة على وجهها، معلقة "اشتقنا للنفس".

على صعيد آخر، انتهت المطربة اللبنانية أمل حجازى من تسجيل 3 أغنيات جديدة، الأولى بعنوان "خلق الله" من كلمات وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى، والثانية "كتاب الله"، من كلمات بشر محمد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى.

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أما الأغنية الثالثة فهى بعنوان "يا بلادى"، من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى، ومن المقرر طرح الأغانى على فترات متباعده طول موسم صيف 2020، حسبما أكد الشاعر والملحن مصطفى شكرى لـ"الخليج 365"

كما ظهرت المطربة اللبنانية، أمل حجازى، خلال قيامها تمارين الملاكمة في منزلها، والتي أثارت إعجاب جمهورها، كتبت إحدى مواطنيها في لبنان: "الله يقويكي ويسعد قلبك"، وغرد آخر يدعى نجيب: "ربنا ينصركم".

يشار أن أمل حجازى، ارتدت الجباب واعتزلت الفن منذ عام، كما ابتعدت عن الساحة الغنائية وتقدم أغانى دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك وحجابك تاج".