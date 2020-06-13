فن ومشاهير

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكبير وحيد حامد لـ"الخليج 365"، أن المخرج محمد سامى تواصل معه في أواخر أيام شهر رمضان الماضى، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له، لافتاً إلى أن المشروع مازال قائما في مرحلة الكتابة.

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وأضاف وحيد حامد أنه لم يحدد موعدا لكى يبدأ في كتابة المشروع، مشيراً إلى أن المخرج محمد سامى أكد له أن العمل سيعرض في موسم رمضان 2022، ولم يتعاقد عليه حتى الآن مع أى جهة منتجة، فهى مجرد فكرة قائمة حتى الآن.

يشار إلى أن آخر أعمال وحيد حامد مسلسل "الجماعة 2" للمخرج شريف البندارى بطولة إياد نصار، محمد فهيم وصابرين وأحمد عزمى، وعبد العزيز مخيون ونضال الشافعى وأخرون.

بينما النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى تعاونا سوياً في دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "البرنس" الذى حقق نجاحاً جماهيراً وقت عرضه وشارك في بطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد زاهر وروجينا وادوارد، وأخرون من النجوم.

يذكر أن انطلاقة محمد رمضان في بداية مشواره الفني من خلال تجسيد شخصية الراحل النجم الكبير أحمد زكى في مسلسل "السندريلا"، ودائماً يتمنى رمضان أن يقدم عمل يحكى فيه عن حياة أحمد زكى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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