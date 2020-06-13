شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستعد لإطلاق أغنية جديدة: تشرّفت بالغناء من أشعار الشيخ ناصر بن حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة أصالة لطرح أغنية "جيتني مكسور" خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث نشرت صورة بوستر دعائي للأغنية الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها تنتظر طرح الأغنية بشغف شديد.

وقالت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام تعليقًا على البوستر الدعائي لأغنية جيتني مكسور: "بكلّ سعاده وفخر تشرّفت بالغناء منّ أشعار صاحب السموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.. والحلو في هذا الإعلان عنها.. هو أنّكم لنّ تنتظروا سوى ساعات قليلة لنستمتع جميعاً معاً هذا المساء بعمل كلّ منّ شارك فيه سعى بأنّ يُجاري رقيّ كلماته.. لأنّها نابعه منّ شعور رجل شهدت له الدّنيا بجميل خلقه وسموّه (ناصر المظلومين).. أنا معكم بانتظارها أراقب السّاعة لأحيا معكم وقتاً بالنسبة لي منّ كلّ الأوقات هو الأحلى".

على صعيد آخر، تضع النجمة أصالة فى تلك الأيام الترتيبات النهائية للاحتفال بخطوبة ابنتها ‏شام من الدكتور معتز نصير، بعد أن أعلنت فى شهر فبراير الماضى تزامنا مع ‏عيد الحب عن ارتباطها العاطفى مجدداً، وذلك بعد أن تعرفت عليه فى أكتوبر ‏الماضى.‏

ونشرت شام عدة صور تجمعها بحبيبها، وكتبت: "بحبك خليك للأبد عيد حبي"، ‏وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد".‏

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كانت شام فد أكدت انفصالها عن زوجها الأول أحمد جوهر في لقاء تلفزيوني‎.‎‏ بعد ‏سؤال محرج تعرضت له «شام» من أخيها آدم طارق العريان.وسأل «آدم» أخته ‏‏«متى ستتزوجين ثانية؟» لتجذب «شام» منه الميكروفون بعد هذا السؤال المحرج ‏قبل أن تجيب عليه‎.‎

وقالت شام الذهبي، إنها تريد الزواج مرة أخرى وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة لكن ‏لم يتقدم لها أحدًا حتى الآن لتقرر هذا.‏