أحمد الفيشاوي مع والدته.. وزوجته تحمل صورة سمية الألفي في شبابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره، ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورتين، من أخر زيارة لمنزل والدته الفنانة سمية الألفي.

وظهر الفيشاوي في واحدة إلى جوار والدته، بينما كانت الصورة الثانية لزوجته جالسة وتحمل صورة لحماتها في سن الشباب، وكتب في تعليقه "عن الليلة الماضية.. والدتي العزيزة".

جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي كان قد كشف في منشور سابق له، أن والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، جعله يعتاد على أن يكون يوم الجمعة هو يوم يقضيه مع أسرته وخاصة والدته سمية الألفي.

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