"صوتك وفنك شافي".. شريهان توجه رسالة لـ"آمال ماهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة للفنانة آمال ماهر، بعد إحياء الأخيرة حفل غنائي، مساء أمس الجمعة، بدون جمهور بالأهرامات.

‏وكتبت شريهان، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أرجوكي هل من مزيد؟!! .. صوتك وفنك شافي؛ أنتي مبدعة مصرية رائعة الموهبة والاحساس والابداع.. ربنا يحفظك ويحميكي.. آمال ماهر".

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وقدمت آمال ماهر، خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيها، منها "قالوا بالكتير، يا عيني عليكي يا طيبة، اللي قادرة".

وعرض الحفل عبر قناة إم بي سي مصر، ومنصة شاهد vip، وتصدر اسم اَمال ماهر، تريند تويتر بعد دقائق من بدء العمل، وانهالت التعليقات التي أشادت باَمال وأغانيها.

وطرحت آمال ماهر مؤخرًا أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة على موقع "يوتيوب"، ولاقت انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.