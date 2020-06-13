أمل حجازي بـ"الكمامة": "اشتقنا للنفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنان أمل حجازي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة جديدة، ظهرت خلالها على يخت في عرض البحر. أمل ظهرت بالصورة مرتدية نظارة شمسية والكمامة، اتباعا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، معلقة "اشتقنا للنفس". كانت أمل انتهت من تسجيل أكثر من أغنية دينية مؤخرًا. يُذكر أنها ارتدت الحجاب وبدأت في طرح أغاني دينية قبل فترة قصيرة.

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