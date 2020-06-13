"جيتيني مكسور".. أحدث إصدارت أصالة الخليجية

أعلنت الفنانة أصالة عن اقتراب طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "جيتيني مكسور"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أصالة صورة دعائية للأغنية وعلقت عليها قائلة: "بكلّ سعادة وفخر تشرّفت بالغناء منّ أشعار صاحب السموّ الشيخ

ناصر بن حمد آل خليفة.. والحلو في هذا الإعلان عنها.. هو أنّكم لنّ تنتظروا سوى ساعات قليلة لنستمتع جميعاً معاً هذا المساء بعمل كلّ منّ شارك فيه سعى بأنّ يُجاري رقيّ كلماته.. لأنّها نابعة منّ شعور رجل شهدت له الدّنيا بجميل خلقه وسموّه (ناصر المظلومين).. أنا معكم بانتظارها أراقب السّاعة لأحيا معكم وقتاً بالنسبة لي منّ كلّ الأوقات هو الأحلى".

Advertisements

يذكر أن آخر إصدارات أصالة الخليجية كانت من خلال أغنية "شامخ"، التي طرحتها عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 13 مليون مشاهدة.