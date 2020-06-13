شاهد.. صورة مي عمر مع كلبها

نشرت الفنانة الشابة مي عمر صورة لها بصحبة كلبها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وأوضحت عمر أنها تملك عائلة كبيرة بها الكثير من الحيوانات. أضافت مي أن هناك من يقول إن الكلاب السعيدة هي الأجمل، فرغبت مي في تقديم أصغر فرد في عائلتها "كوكو" لجمهورها. السعيدة هي الأجمل، فرغبت مي في تقديم أصغر فرد في عائلتها "كوكو" لجمهورها. حصلت صورة مي عمر وكلبها على تفاعل كبير من قِبل جمهورها فتلقت أكثر من مائة وثلاثين إعجابًا والعديد من التعليقات الإيجابية. أكثر من مائة وثلاثين إعجابًا والعديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن مي عمر خاضت الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الفتوة الذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، المسلسل بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر وغيرهم، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

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