بعد نشر الفنانة نوال الزغبي لأحدث صورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، لاحظ متابعيها تغير ملفت في ملامح وجهها، وسجلوا اندهاشهم من مظهرها عبر تغريداتهم على موقع التدوينات القصير "تويتر" علق "ديشا" على صورتها قائلاً:"دي نوال الزغبي الفئة الجديدة". وعلقت مروى متولي قائلة: "دي نوال الزغبي ليه وإزاي ومنين؟؟ واضافت "نيرفانا" تعليقاً على صورتها قائلة:"رزان مغربي بقت شبه نوال الزغبي الجديدة أكتر من نوال الزغبي القديمة". وعلقت آمال عبد الحافظ قائلة:"آل دي نوال الزغبي آل". Advertisements وعلقت سحر خميس قائلة:"حد شاف نوال الزغبي لما بقت مش نوال الزغبي والله مابقى في تجميل ده بقى تبديل". وبعد هذه الموجة العارمة من الانتقادات قامت الزغبي بإغلاق التعليقات على صورتيها عبر "انستجرام"، منعاً لازدياد الهجوم عليها. وفي وقت سابق، قد صرحت نوال عن سبب تغيير ملامح وجهها العام الماضي يرجع إلى أنها قامت بتناول نوع من العقاقير التجميلية لإخفاء بعض التجاعيد فى وجهها ورغبتها في تكبير حجم شفاها، واختار لها الطبيب العقار الخطأ ، وهو ما أدى إلى حدوث بعض الأعراض الجانبية أبرزها حدوث انتفاخ فى وجهها.

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كانت هذه تفاصيل خبر موجة انتقادات ضد إطلالة نوال الزغبي والجمهور: بقى تبديل شكل مش تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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