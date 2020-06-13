محمود الليثي ينشر صورة "كاريكاترية" له من مسلسل النهاية

نشر الفنان الشاب محمود الليثي صورة له مع عمرو عبد الجليل بشكل كاريكاتري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. علق الليثي على الصورة قائلًا "عزيز وسعادة مسلسل النهاية" تفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورة الليثي فحصل على أكثر من أربعين ألف إعجاب Advertisements وقرابة المائتي تعليق. وقرابة المائتي تعليق. يذكر أن محمود الليثي شارك في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل النهاية مع يوسف الشريف كذلك في بطولة مسلسل ونسني مع عدد من النجوم الشباب.

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