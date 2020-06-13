أدهم نابلسي يتخطى الـ 800 ألف مشاهدة بأغنية "هذه أنت وهذا أنا"

حصد الفنان أدهم نابلسي بأغنيته الجديدة"هذه أنتِ وهذا أنا" أكثر من 880 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان:أدهم نابلسي، توزيع:ريدرامب، والكليب من إخراج:عمر رمال.
يذكر أن آخر إصدارات نابلسي الغنائية كانت من خلال أغنية "بتعرف شعور" أكثر من 48 مليون مشاهدة، من كمات:علي مولى، ألحان:أدهم نابلسي.
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