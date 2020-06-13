شيكو ينشر صورة من كواليس برنامج الفرنجة

نشر الفنان شيكو صورة تجمعه مع كل من هشام ماجد وأحمد فهمي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ترجع تلك الصورة لكواليس برنامج الفرنجة والذياشترك الثلاثة في تقديمه.
علق شيكو على الصورة قائلًا " الفرنجة.. أيام ما كنا بنسافر ".
تفاعل عدد كبير من جمهور
يذكر أن أحدث ما قدم شيكو كان مسلسل اللعبة مع هشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل وغيرهم العديد من نجوم الفن.
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