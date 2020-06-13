شيكو ينشر صورة من كواليس برنامج الفرنجة

نشر الفنان شيكو صورة تجمعه مع كل من هشام ماجد وأحمد فهمي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ترجع تلك الصورة لكواليس برنامج الفرنجة والذي اشترك الثلاثة في تقديمه. اشترك الثلاثة في تقديمه. علق شيكو على الصورة قائلًا " الفرنجة.. أيام ما كنا بنسافر ". تفاعل عدد كبير من جمهور Advertisements شيكو مع الصورة فحصل على إعجاب أكثر من 60 ألف شخص والعديد من التعليقات الإيجابية. شيكو مع الصورة فحصل على إعجاب أكثر من 60 ألف شخص والعديد من التعليقات الإيجابية. يذكر أن أحدث ما قدم شيكو كان مسلسل اللعبة مع هشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل وغيرهم العديد من نجوم الفن.

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