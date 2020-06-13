"ودي عجبك فيها ايه".. مي كساب تطرح لحن غنائي جديد لـ أشرف سالم

أعلنت الفنانة مي كساب عن طرح أغنية جديدة لها بعنوان "ودي عجبك فيها ايه"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت كساب صورة دعائية للأغنية قائلة:" معادناإن شاء الله الساعه ٨ مساءًا علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب #ودي_عجبك_فيها_إيه كلمات أمير طعيمه، ألحان أشرف سالم، توزيع أوكا مزيكا، ميكس محمد علام".
تعتبر الأغنية هي أول عمل غنائي يطرح للملحن الراحل أشرف سالم بعد وفاته.
يذكر أن آخر اصدارات كساب الغنائية كانت من خلال أغنية "ألبسوا المموه"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:محمد رسلان، ألحان وتوزيع:عمر حليم.
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