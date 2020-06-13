صور.. حلا شيحا تحتفل بعيد ميلاد مربية أبنائها

نشرت الفنانة حلا شيحا صور من احتفالها بعيد ميلاد مربية أبنائها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت حلا على الصور قائلاً: "عزيزتنا المربية راشيل، في الحقيقة أنتي لست مربية فحسببل فرد من العائلة، عيد ميلاد سعيد، وشكرا على كل شيء، واعتنائك بنا".
وتابعت قائلة: "اظهر الحب والاهتمام للمربيات من قلبك، وتأكد أنهم سيشاركونك نفس الإحساس".
يذكر أن حلا شاركت في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد"، من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد.
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