أحلام تتغزل في زوجها بصورة من طفولته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر زوج الفنانة الإماراتية أحلام، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، صورة من طفولته، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”.

الفنانة الإماراتية أعادت نشر صورة زوجها في الطفولة على حسابها على “تويتر”، وتغزلت فيه بقولها: “عمري هالوجه يا بختي وحظي ونصيبي”.

وأضافت: “احمد الله واشكره طول عمري على هالنعمه نعمه #مبارك_الهاجري حبيبي وصديقي وابو عيالي ونور عيوني اللي اشوف بها الله لا يحرمني منك ويخليك تاج على راسي طول عمري”.

Advertisements

وكان بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، قد فاجأ زوجته الفنانة الإماراتية أحلام، واحتفل بعيد ميلادها، والذي يوافق 13 فبراير، بطريقة مميزة.

مفاجأة مبارك لم تكن احتفالاُ بعيد ميلاد زوجته فقط، وإنما احتفالاً بعيد الحب الذي يصادف 14 فبراير، وأيضاً بعيد ميلاد ابنتهما فاطمة، حيث أحضر رجل الأعمال القطري 3 قوالب كيك مميزة وخاصة لكل مناسبة، حيث جاء قالب كيك عيد ميلاد الفنانة أنيق باللون الأصفر والذهبي، ويحمل صورتها، في الوقت الذي جاء قالب كيك عيد ميلاد ابنتهما باللون الوردي، ويتوسطهما قالب كيك أحمر على شكل قلب احتفالاً بعيد الحب,

النجمة الملقبة بالملكة حرصت على مشاركة الفانز بمقاطع فيديو استعراضية لأجواء حفلها العائلي من داخل منزلها، وغازلت زوجها بتعليق شكرته فيه على هذه المفاجأة، حيث كتبت: «ما اعرف كيف اجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما اقدر اعيش من غيرك احبك»، حيث تلقت أحلام تهاني متابعيها متمنيين لها دوام النجاح والتوفيق، كما دعوا لها بالحب والسعادة الدائمة لها مع زوجها وأسرتها.