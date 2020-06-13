ابنته فنانة شابة والتدخين أدخله المستشفى.. معلومات لا تعرفها عن الفنان محمود مسعود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رحل الخميس، 11 من شهر يونيو، الفنان المصري محمود مسعود، وذلك عن عمر يناهز 68 عامًا، قدم خلالها عددًا هاما من الأعمال السينمائية والدرامية.

محمود مسعود ممثل مصري من مواليد 3 سبتمبر عام 1952، حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وعمل عقب التخرج في مسرح الطليعة.

قدم عددا من البطولات السينمائية ومنها فيلم «المتمرد، الشرسة».

كان آخر أعماله في شهر رمضان الماضي مسلسل «خيانة عهد»، مع الفنانة يسرا، وقدم دورا مميزا.

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ابنته الفنانة إيمان مسعود التي شاركت في العديد من الأعمال منها مسلسلا: “شمس الأنصاري، وحكايات بنات” في 2012، والتي ابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.

في عام 2016 مر الفنان المصري الراحل بظروف صحية صعبة عندما تعرض لأزمة شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى، وكان ذلك بسبب شراهته في التدخين، حيث عانى من ارتفاع في ضغط الدم والسكر.

الفنان مكث في المستشفى لعدة أيام، وخضع لعدة فحوصات، وخرج منها إثر تعافيه من المرض.

الفنان محمود مسعود شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية على مدار مشواره الفني، منها مسلسلات: “جمهورية زفتى”، و”أم كلثوم”، و”أفراح إبليس”، و”القضاء فى الإسلام”، و”رجل الأقدار”، و”الإمام المراغي”، و”نسيم الروح”، و”سيدنا السيد”، و”عوالم خفية”، و”حارة اليهود”، وغيرها.

كما شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، منها: “حب فى الزنزانة”، و”إمرأة آيلة السقوط”، و”اخترت حياتي”، و”المتمرد”، و” الحب وأشياء أخرى”، وغيرها.