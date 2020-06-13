دنيا عبدالعزيز تعبر عن اشتياقها لوالدتها الراحلة بصورة وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز عن اشتياقها الشديد لوالدتها الراحلة، والتي توفيت منذ ما يقرب من شهرين.

دنيا نشرت صورة جمعتها بوالدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “من يوم ما اتولدت مافرقتش أمي يوم ،، والنهاردة بقالي شهرين من غيرها ،، صبرني يارب”.

وكانت قد توفيت والدة الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

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بوسي، نشرت صورة لدنيا عبدالعزيز، ووالدتها وعلقت عليها قائلة: “البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبد العزيز بعد الصراع مع مرض السرطان”.

وكان قد شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في تشييع جنازة والدة الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، وذلك بمقابر الأسرة بمدينة ٦ أكتوبر.

وحرص على حضور الجنازة دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة الهام شاهين، والفنانة دينا فؤاد، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة إيمي سالم، وكابتن تامر بيحاتو، وميدو عادل، وقد التزم أغلب الحضور بارتدا الكمامات والقفازات، خوفا من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ومن ناحية اخرى، شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز في موسم رمضان الماضي بمسلسل “البرنس”، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونور اللبنانية، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.