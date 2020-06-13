حلا شيحة تحارب العنصرية بحفل عيد ميلاد لمربية أولادها الأفريقية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية حلا شيحة على الاحتفال بعيد ميلاد مربية أولادها الأفريقية، لتعطي بذلك درسا في محاربة العنصرية.

حلا نشرت مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “مربيتنا العزيزة راشيل.. في الواقع أنت لست مربية أنك فرد من عائلتنا، عيد ميلاد سعيد، وشكرا لك على كل ما تقدميه من رعاية جيدة لنا، تلك السيدة الكينية الرائعة من أفريقيا هي حقا مثل أخت لي”.

الفنانة المصرية وجهت نصيحة لمتابعيها، بقولها: “اظهر الحب والرعاية للمربيات من قلبك وتأكد من أنهما سيشاركان نفس الشيء معك شكرًا لك راشيل على كل شيء وأتمنى لك في عيد ميلادك كل خير، فتاتي الكينية أنت رائعة فقط، لا يهم إذا كان لون بشرتك أسود أو أبيض”.

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وكانت قد اشتعلت حملة كراهية واسعة ضد الفنانة المصرية حلا شيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الدور الشرير الذي تلعبه في مسلسل «خيانة عهد»، خاصة مع عرض الحلقة التي قتلت فيها نجل شقيقتها «هشام»، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان المصري خالد أنور.

حلا نشرت صوراً من الأحداث، وهي اللقطات التي تبادها النشطاء بشكل كبير، والتي ظهرت فيها «فرح»، وهي الشخصية التي تجسدها حلا، تشارك في جنازة نجل شقيقتها، على الرغم من أنها هي منّ قتلته، وكتبت: «لما الظروف الصعبة و الطاقة السلبية و مواقف الحياة القاسية و الظلم بيعيشوا جوا اي إنسان لحد ما يتمكنوا منه و يبقي هو مسجون جواهم و اضعف من انه يغير نفسه و يبقي اقوي بيوصل انه يبقي زي فرح في كتير مننا فرح فرح اسيرة جوه غضبها من حياتها و ظروفها فرح ضحية نفسها .. اللي عمتها تشوف غير الشر اللي اتحكم فيها.. البقاء لله يت هشام».

في نفس الوقت، اعتبر البعض حملة الكراهية الموجهة لحلا والشخصية التي تجسدها ضمن احداث العمل بمثابة شهادة نجاح قوية لها في مسيرتها الفنية ، ودليل على تألقها في تقمص الشخصية على الشاشة.