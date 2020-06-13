أول لقاء يجمع كريم قاسم بوالده بعد تعافيه من فيروس «كورونا».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري كريم قاسم مؤخرا تعافيه من فيروس “كورونا”، وذلك بعد مرور شهر من العزل المنزلي حتى شفي تماما.

الفنان المصري نشر صورة مع والده، من أول لقاء جمعهما بعد تعافيه من “كورونا”، وعلق قائلا، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا.. وقضينا اليوم كله سوا”.

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وكان الفنان المصري كريم قاسم قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون بذلك الفنان الثالث بعد الفنانة رجاء الجداوي والمطرب أمير يوسف، في إصابتهم بالفيروس.

كريم قاسم، قال في تصريحات صحفية إنه يتعافى تدريجيا من أعراض المرض، مؤكدا أنه لم يغادر القاهرة منذ شهر.

وكانت أخبار قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بإصابة كريم قاسم بفيروس كورونا خلال تواجده فى إحدى الحفلات خارج القاهرة وهو ما نفاه الفنان الشاب .

يذكر أن الفنان المصري كريم قاسم قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “لما كنا صغيرين” بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين ومحمود حجازي وعبير منير ومنة فضالي، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.