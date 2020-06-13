الفنان السعودي محمد عبده يحسم الجدل حول إصابته بفيروس كورونا

السبت 13 يونيو 2020

حسم الفنان محمد عبده الجدل حول الأنباء التي ترددت بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عن إصابته بفيروس كورونا.



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الفنان السعودي خرج ليطمئن جمهوره، وقال إنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي من أعراض الفيروس، مؤكدا أنه أجرى الفحص وكانت النتيجة سلبية.

عبده أرجع سر انتشار الشائعة لجهة أنه كان خارج السعودية لفترة، وعند عودته، قام باتباع الإجراءات الصحية المطلوبة وفي مقدمتها الفحص الطبي