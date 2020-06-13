مقارنة بين بوراك أوزجيفيت وأنجين أكيوريك.. من فاز بها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من الشهرة الواسعة التي يحققها النجم التركي بوراك أوزجيفيت بمسلسله الأخير "المؤسس عثمان"، والإشادات بموهبته وقدراته التمثيلية إلا أنَّ ذلك لم يمنع عنه النقد أو المقارنة مع النجوم الأتراك الآخرين.

ومؤخرا قامت مقدمة البرامج التلفزيونية والمغنية والممثلة التركية سيرين سيرينجيل، بالكشف عن رأيها بالنجم أوزجيفيت، ومقارنته بمواطنه النجم أنجين أكيوريك والذي يحقق شهرةً واسعة من خلال مسلسله "ابنة السفير"، قائلةً: "بوراك أوزجيفيت ممثل جيد لكن أنجين أكيوريك أفضل منه بكثير؛ انجين يمثل بعينيه، ويمكنه إيصال إحساسه دون أن يبالغ"، مضيفةً: " لذلك لا تواخذوني هناك أنجين ومن ثم تأتي بقية الممثلين".

وأثار تصريح سيرينجيل ردود فعل واسعة بين الجمهور، حيث أشاد عدد من المغردين بنجمهم بوراك مستدلين على ذلك بالكثير من الأعمال التي قام بها وحققت نجاحا جماهيريا عاليا، فيما شدد محبو النجم أنجين على ما قالته من خلال نشر مقاطع فيديو تؤكد على أن نجمهم كما قالت سيرين فعلاً.

ونشر طرف ثالث صورا ساخرة تقارن بين النجمين خصوصا فيما يتعلق بالتمثيل بالعيون، وأعطوا الأفضلية لبوراك أوزجيفيت، حيث نشر أحدهم صورة للنجمين وهما يؤديان مشهدا يتطلب البكاء وعلق عليهما: "اييه واضح إنه يمثل بعيونه"

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وعلى صعيدٍ متصل ما يزال النجم التركي أنجين أكيوريك يتصدر قائمة النجوم الأتراك الأكثر حديثا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يستعد لاستكمال بث حلقات مسلسل "ابنة السفير" والتي كانت قد توقف العمل على تصويرها نتيجة الإجراءات التي رافقت تفشي فيروس كورونا في العالم، حيث من المتوقع أن تعرض الحقة الـ 16 منه يوم الاثنين القادم بحسب ما أعلنت قناة "ستار" التركية.

أما فيما يخص مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يلعب دور البطولة فيه النجم بوراك أوزجيفيت فقد أُعلن مؤخرا عن أن الموسم الأول من المسلسل سيتوقف عند الحلقة الـ 27، أي بعد أسبوعين، فيما لم يحدد موعد لعودة الموسم الثاني من المسلسل، وإن كانت بعض الأخبار تشير إلى أنّ عودته ستكون في نهاية 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "المؤسس عثمان"، يُعد المسلسل التركي الوحيد الذي حافظ على نسبة المشاهدة العالية منذ بدء عرضه، كما أنه كان المسلسل الوحيد الذي توقّف تصويره لمدة أسبوعين فقط، ثم استؤنف التصوير مجددا.