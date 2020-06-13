شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير فيلم أحمد آدم وسمية الخشاب "صابر وراضى" آخر الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فريق عمل فيلم "صابر وراضى" بطولة الفنان احمد آدم وسمية الخشاب جلسات عمل من اجل الاستقرار على موعد تصوير اولى المشاهد والمقرر خلال اخر الشهر الحالى بعد الإنتهاء من أزمة كورونا وهو من تأليف محمد نبوى واخراج أكرم فريد .

وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم فضلوا تأجيل التصوير فى انتظار تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا بسلام.

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وكان آخر اعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى في السينمات، ودارت أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث ينشئ القرموطى هذه المرة مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها، مما يدخله فى عدة مشكلات، أهمها مع وزارة السياحة والآثار، وفى نفس الوقت تقوم صحفية بتصوير جريمة قتل لعصابة يبدو أنها تعمل فى تهريب الآثار، وتصل الكاميرا ليد القرموطى، الذى يتورط مع الصحفية وتقوم العصابة بمطاردتهما.

بينما كان آخر أعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق وزينة ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.

وتقع أحداث الفيلم كلها فى يوم واحد فى المولد الشعبى المقام لسيدنا عرش الدين، مستعرضًا عالم هذا المولِد، والأحداث المُصاحبة له من حلقات ذكر، وطقوس دينية مختلفة، ويُسْرَد علينا ذلك من خلال مجموعة من القصص والحكايات التى تحدث سواء للقائمين والعاملين فى هذا المولد، أو للزائرين خلال ذلك اليوم.