شكرا لقرائتكم خبر عن صوت عظيم كعظمه مصر .. أحلام تهنئ أمال ماهر بنجاح حفلها أمام سفح الاهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى، على تهنئة المطربة أمال ماهر، بنجاح حفلها الغنائى أمس بدون جمهور أمام سفح الأهرامات، وهو الذى تصدر قائمة الأكثر انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:" صوت عظيم كعظمه مصر العظيمة آمال ماهر شكراً لأنك بيننا".



أحلام الشامسى

يشار إلى أن النجمة آمال ماهر احيت حفلا غنائيا أون لاين أمس بدون جمهور أمام سفح الأهرامات والذى استمر حوالى ساعتين إلا ربع، قدمت خلاله العديد من الأغاني الخاصة بها، منها "اللي قادرة "و"اتقي ربنا فيا"و" لو كان بخاطري" و"خد طوبة وابنى" "يفرق بإيه" وغيرها.

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ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

يذكرأن الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز..

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفلا غنائيا كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.