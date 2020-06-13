شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشح أفلامه للأوسكار..تعرف على أفلام الجونة المشاركة في مهرجان بالم سبرينجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مهرجان الجونة التهنئة لصناع الأفلام القصيرة التي شاركت في دورة المهرجان للعام الماضي ٢٠١٩ وذلك لاختيارها للمشاركة في البرنامج الرسمي للدورة السادسة و العشرين من مهرجان بالم سبرينجز الدولي للفيلم القصير.

وهي كالتالي كامل الأوصاف من إخراج تيمو نيكي و الأفلام الحائزة على جوائز الدورة سلام للمخرجة زين دريعي و امتحان للمخرجة سونيا ك.حداد و أمي للمخرج وسيم جعجع و لحم للمخرجة كاميلا كاتر.

Advertisements

الأمر ليس بجديد فسبق وأن شاركت أفلام مهرجان الجونة في ترشيحات الأوسكار ومنها من فاز بجوائز الأوسكار حيث شارك في الدورة الثالثة لـ مهرجان الجونة السينمائي 5 أفلام، حصلت على 11 ترشيحًا لجوائز الأكاديمية الـ92، التي تمنح جوائز الأوسكار العالمية، كما رشحت 3 أفلام لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي، عرضت في الجونة ضمن قسم خارج المسابقة وهي: "طفيلي" و"ألم ومجد" و"البؤساء"، إضافة إلى الفيلم الفائز بنجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل "عيد القربان" ليان كوماسا، أي بنسبة 80% من الأفلام التي ترشحت لنيل جائزة أفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لأفضل فيلم ناطق بلغة غير الانجليزية، كما تم ترشيح فيلم افتتاح الدورة الثالثة "أد أسترا" لجائزة أفضل تصميم شريط صوت.

وقد جصد فيلم "طفيلي" للمخرج الكوري يونج جون-هو بأربعة جوائز هي: أفضل فيلم دولي، وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم وبذلك حقق سبقاً لم يتحقق من قبل.