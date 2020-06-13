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شكرا لقرائتكم خبر عن الخوف من كورونا واضح ..برادلي كوبر و"ليا" بالقناع الطبي أثناء التسوق .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتنازل النجم العالمي برادلي كوبرعن جعل ابنته " ليا " ذات الثلاث سنوات ترتدي " قناع طبي " مثله و ذلك لكي يتجنب انتشار فيروس كورونا “covid-19” الذي يهدد العالم .
التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لبرادلي كوبر البالغ ممن العمر ( 45 عاما ) وابنته خلال قيامهما بجولة من أجل التسوق بعدد من المحال التجارية الموجودة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، أمس الجمعة .
ولأنه حريص علي التواجد دائما مع ابنته بالرغم من انفصاله عن والدتها السوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك في يونيو الماضي بعد أربع سنوات من الارتباط ، أكد الكثيرين أن برادلي كوبر استطاع أن يثبت أنه حقا والد مخلص لفتاته الصغيرة.
يذكر أن برادلي كوبر و صديقته السابقة ووالدة ابنته السوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك محافظين تماما على واجباتهما الأبوية تجاه ابنتهما " ليا " ، إضافة الي أن علاقة الثنائي جيدة بعيدة تماما عن المشاكل و الاضطرابات فهم يلتقيان باستمرار و هو ما أثبتته عدسات المصورين في آخر زيارة من تشايك لكوبر حيث زارته بمنزله نهاية شهر مايو الماضي حيث قضت بمنزلة ما يقرب من 4 ساعات كاملة، ومن المعروف أن كوبر و شايك يسعيان لتربية ابنتهما تربية مشتركة لكي لا يؤثر انفصالهما علي ابنتهما " ليا " .
صور جمعت برادلي كوبر بابنته (1)
صور جمعت برادلي كوبر بابنته (2)
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