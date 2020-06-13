شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة أبيضx أسود.. بوسى شلبي فى ذكرى رحيل شقيقتها: لن أنساكى الأم والأخت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الإعلامية بوسى شلبى، اليوم السبت، ذكرى رحيل شقيقتها الإعلامية أحلام شلبى، التى تحل ذكرى رحيلها، اليوم، حيث توفيت يوم 13 يونيو عام 2000، ونشرت بوسى، صورة من أرشيف الذكريات، تجمعها أثناء طفولتها مع شقيقتها الراحلة، وهى الصورة التى كتب عليها: "الأخت والقدوة.. أحلام شلبى.. بوسى شلبى".

ونشرت بوسى شلبى صورتها مع شقيتها الراحلة، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "مر عشرون عامًا على رحيلك.. لن أنساكى يوم كنتِ الأم والأخت والقدوة.. ادعوا لكِ بالرحمة.. واطلب من كل محبى أختى أحلام شلبى يدعو لها فى ذكرى وفاتها اليوم.. الفاتحة.. أحلام شلبى".

الإعلامية الشهيرة أحلام شلبى، كانت من أشهر مذيعات التليفزيون المصرى فى فترة التسعينات، ولدت أحلام شلبى عام 1942، وعملت بالتليفزيون المصرى عام 1968، وهى الأخت الكبرى للإعلامية بوسى شلبى التى كانت سببا فى تعلق بوسى شلبى بالإعلام.

ومن أشهر البرامج التى قدمتها أحلام شلبى، "ذكريات من أغانى الأفلام"، وبرنامج "تاكسى السهرة"، وهو من أشهر برامج فترة التسعينات، والذى كان ينتظره الكثيرون فى سهرة الاثنين على التليفزيون المصرى، وكان يقدم ثلاث فقرات تسمى بالمحطات، محطة الفيلم العربى، محطة الفيلم الأجنبى ومحطة المسرح، وشارك فى تقديمه الإعلامية نهال كمال، والإعلامية نهلة عبد العزيز.

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ويشار إلى أن الإعلامية بوسى شلبى، فى آخر ظهور لها على السوشيال ميديا، كانت قد عبرت عن اشتياقها لرحلاتها وتنقلها بين المهرجانات الفنية التى اعتادت على حضورها بشكل دائم، وذلك لتوقف الطيران نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الكثير من البلاد للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وعلقت ساخرة على طريقة شخصية نجلاء فى مسلسل "بـ100 وش"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "فين أيام السفر.. اللى قدامك دى كانت كل يوم فى مطار شكل".

وحرصت الإعلامية بوسى شلبي علي إحياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل محمود عبد العزيز من أمام قبره، حيث شاركت بصورة لمصحف أمام قبره، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "شاركوني الدعاء وأنا بجواره الآن في يوم ميلاده الفاتحة.. محمود عبد العزيز".

وكانت نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورتها مع الساحر محمود عبد العزيز، عبر حسابها بموقع إنستجرام قائلة: "عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره لأنه كان يوم سعادة لى ويوم خاص لى سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتى لك والناس التى تحبك الدعاء والصدقة وحشتنى وبحبك.. الفاتحة".

وظهرت بوسى شلبى لتطمئن جمهور رجاء الجداوى بعد ترويج أخبار عن تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت عبر صفحتها على فيس بوك "كلمت أميرة ورجاء كويسة من فضلكم حرام إحنا تعبانين".