شكرا لقرائتكم خبر عن محدش بيتغير غير وهو عايز.. محمود حميدة يحتفل بمرور 16 عاما على "بحب السيما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمود حميدة، بمرور 16 عامًا على طرح فيلمه "بحب السيما" للجمهور، الذى عرض لأول مرة فى يونيو 2004، ونشر محمود حميدة، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعى، صورة من مشهد له فى الفيلم وهو يركب دراجته الهوائية، ويجلس أمامه الفنان الشاب يوسف عثمان، الذى كان يجسد حينها دور الطفل ابن محمود حميدة، ضمن أحداث الفيلم.

نشر محمود حميدة، صورة مشهده فى فيلم "بحب السيما" ليستعيد ذكرياته مع الجمهور، واستعان فى تعليقه على الصورة، بإحدى جملة فى الفيلم، حيث كتب "محدش فى الدنيا دى بيتغير غير وهو عايز يتغير.. حابب يتغير.. 16 سنة.. بحب السيما".

فيلم "بحب السيما"، من بطولة ليلى علوى ومحمود حميدة ومنة شلبى وإدوارد وعايدة عبد العزيز ورءوف مصطفى، من تأليف هانى فوزى، وإخراج أسامة فوزى، وتدور أحداث الفيلم حول حياة أسرة مسيحية فى مصر فى الستينيات، تتكون من الزوجة التى تعمل ناظرة مدرسة ابتدائية، والزوج الموظف لكنه متزمت دينيًا، أما الابن الأصغر فهو طفل عاشق للسينما، لكنه يصطدم بوالده الذى دائما ما يخيفه بالنار التى سوف يلقى فيها يوم القيامة، بحجة أن السينما حرام، وتتوالى الأحداث.

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ويشار إلى أن الفنان القدير محمود حميدة، كان قد حرص، قبل أيام، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة من وراء كواليس تصوير فيلم الغسالة الذى شارك فى بطولته مع الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، ونشر حميدة الصورة التى توسط فيها عدد من أبطال الفيلم، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "من كواليس فيلم الغسالة مع الشباب الجميل هنا الزاهد وأحمد حاتم".

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.