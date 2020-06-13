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شكرا لقرائتكم خبر عن أناقة كيلي جينر بإطلالة مذهلة بفستان Maisie Wilen بـ 732 جنيه إسترليني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر أن تخطف الأضواء نحوها من جديد وذلك بعد أن غيرت الـ look الخاص بها و هو ما جعلها محط تركيز الكثير من المعنيين بالأزياء و الموضة من مختلف الاعمار .
كيلي جينر
نشرت كيلي جينر البالغة من العمر 22 عاما علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 180 مليون شخص ثلاث صور ظهرت بهم جينر بعد أن غيرت لون و تصفيفه شعرها .
بينما ارتدت كيلي جينر بالصور فستان ذو تصميم أنيق حمل توقيع دار أزياء " Maisie Wilen " وصل سعره الي 732 جنيه إسترليني .
كيلي جينر
يذكر أن كايلي جينر تصدرت مؤخرا قائمة مجلة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجرا، حيث قدرت مجلة فوربس أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية جينر ربحت 590 مليون دولار في الأشهر الإثني عشر الماضية معظمها من بيع حصة قدرها 51 بالمئة في خط كايلي كوزميتكس لمستحضرات التجميل إلى كوتي في عام 2019.
كيلي جينر
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