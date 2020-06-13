شكرا لقرائتكم خبر عن "المخملي" يعيد جمال سليمان للدراما التليفزيونية وتدور أحداثه فى المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم جمال سليمان للدراما التليفزيونية بمسلسل جديد بعنوان مبدئي وهو "المخملي" من تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز، عن رواية أميمة عز الدين، حسبما أكد مؤلف العمل لـ"الخليج 365"، ومقرر أن يتم تغيير اسم العمل الفترة المقبلة والاستقرار على الاسم النهائي، بعد الإنتهاء من تعاقدات النجوم والتفاصيل النهائية للعمل، وتم التعاقد مع بطل العمل فقط حتى الأن، وجارى إبرام تعاقدات النجوم المشاركين خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ مخرج المسلسل فى وضع خطة بموعد انطلاق التصوير.

وقال محمد ناير أن المسلسل أحداثه تدور في أجواء محافظة المنصورة، ويقارن بين حياة القرى والتحضر، في إطار درامى مشوق، وطرح العديد من المشاكل التي نواجهها في القرى ومحافظة القاهرة من عادات وتقاليد وخلافه.

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وكانت أخر أعمال جمال سليمان مسلسل تاريخي "الحرملك 2"، الذى عرض في شهر إبريل الماضي، إخراج تامر إسحاق، وتأليف سليمان عبد العزيز، ويتناول المسلسل بوصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.

وتتطور أحداث الجزء الثاني، فبعد أن قلبت مخططات الجواري الأمور، ونجحت الجارية حنة بالانتقام من قمر، تحاول التمكن من مفاصل الخان، وتبدأ الأحداث في التصاعد على وتر الاستغلال، وحصد الفرص بطرق شرعية وأخرى ملتوية مع ازدياد مؤامرات رجال الدولة ومكائد الجواري على أبواب إفلاس الدولة العثمانية.

وغاب جمال سليمان عن موسم رمضان الماضى، حيث كان أخر ظهور له فى رمضان 2019 من خلال مسلسل "زى الشمس" للنجمة دينا الشربينى وسوسن بدر وأحمد داوود وأحمد السعدنى وريهام عبد الغفور وحقق العمل نجاحاً جماهيريا وقت عرضه، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.