شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة وإليسا عن أوضاع لبنان: الدولار لن يهبط في ظل نظام الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المطرب اللبناني راغب علامة، انتقاداته الحادة إلى السياسين اللبنانيين في ظل استمرار المظاهرات والمسيرات الغاضبة في لبنان احتجاجا على انهيار العملة الليرة والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية.

وقال راغب علامة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السبت :"هل سنصدّق بأن الدولار سيهبط سعره كما صرّح الرئيس بري بعد اجتماع الرؤساء؟ طبعاً لا ! لو كان سعر الدولار يتأثر بقرار اجتماع الرؤساء الثلاثة، فلماذا تركوه يرتفع الى هذا الحد؟ الواضح أنهم في حالة من الحالتين : أو عم يضحكوا علينا أو عم يضحكوا علينا! الدولار لن يهبط في ظل نظام الفساد".

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فيما علقت الفنانة اللبنانية إليسا قائلة :" ضيعانك يا رفيق الحريري"، وفي تغريدة سابقة قالت :"االله يحمي هل البلد و يحمي هل الشعب"، وذلك بعدما عادت من جديد إلى موقع تويتر عقب اعتزالها المنصة الاجتماعية لمدة 4 أيام على الأقل.

وواصل المتظاهرون اللبنانيون الغاضبون، الجمعة، احتجاجاتهم على انهيار العملة الوطنية "الليرة اللبنانية" أمام الدولار الأمريكى والتدهور المتسارع الذى طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات، فيما أشارت فضائية "الحدث" إلى استمرار أعمال تحطيم محال وإشعار النيران في بيروت.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عددا من المحتجين في طرابلس حاولوا السيطرة على شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية قرب سراي طرابلس، ما دفع الجيش إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع والتصدي للمحتجين ومنعهم من السيطرة على الشاحنتين إثر ذلك قام عدد من الشبان برشق سراي طرابلس بالحجارة.