شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة بعنوان "جيل بطل".. قبل طرحها رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد جمال، انه سعيد جدا بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام والذى شاهد خلال آخر ١٠ سنوات من حياته الكثير من المشكلات.
وأضاف جمال لـ ”الخليج 365”، أنه يتمنى تقديم أغنية بشكل مناسب، وبصورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصرى.
وحصلت ”الخليج 365” على كلمات الأغنية، وتقول: يا صاحبي طمني عليك.. وعلي الحبايب والجيران..مشتاق لصوتك ولعينك.. وللشوارع والمكان..و ياجيل بطل..شوف إيه حصل..ماإحنا قابلنا حاجات كتير..فيه خير وشر..وأهوي كله مر..وبقي الصغير فيك كبير..أخباري إيه؟زيك حديد..لكن باشوف إزاي هاعيش..في حاجات بتوحشني أكيد..وحاجات لقيتها ماتساويش..وياجيل بطل..شوف ايه حصل..ما إحنا قابلنا حاجات كتير ..فيه خير وشر..وأهو كله مر..وبقي الصغير فيك كبير..أيام وهتعدى هوا..ونقول أهو ربك ستر..ونضحك ونحكيها سوا..رغم إنها هتسيب أثر.
وطرح أحمد جمال مؤخرا كليب الجديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد" التى إهداء الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة.
وطرح أحمد جمال أيضا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية وحققت نجاح كبير.
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