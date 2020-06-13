شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تشكر خالد أبو بكر: مثال للإعلامى المحترم والمحايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة شكر للإعلامى خالد أبو بكر، بعد مساندتها فى مواجهة الشائعات التى تعرضت لحياتها الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعى، وإشارة هذه الشائعات لوجود أزمة ومشادات بينها وبين زوجها المطرب حسام حبيب، حيث انتقد خالد أبو بكر التدخل فى الأمور الخاصة للفنانين والشخصيات العامة.

وقالت شيرين عبد الوهاب، فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "شكراً دكتور خالد أبو بكر على كلامك واحترامك لخصوصيات الناس، انت فعلاً مثال للإعلامى المحترم والمحايد".

وكان الإعلامى خالد أبو بكر، قال خلال برنامجه "كل يوم"، المعروض على شاشة "ON" ، "فى أخبار عن شيرين وحسام حبيب.. شيرين المطربة المصرية الرائعة يعنى صوت محصلش.. صوت حاجة غير طبيعية، وبيطلعوا إشاعة أنها اتخانقت مع جوزها، وكأن بقى دور الناس إنها تتكلم عن الحياة الخاصة للناس".

وأضاف: "شيرين عملت تويته جميلة جدًا وهى جوزها وبتقول "والله زى ما أنتوا شايفين كده بنتخانق ليل نهار".. يعنى بتتريق إن الأمور بينهم طبيعية جدًا.. وقالت "حبه جنة".. هى أصلا شيرين لو غنت لحسام "حبه جنة" مش هيبقى عندهم مشكلة، لو فى حاجات بسيط تشغله "حبه حنة"، الموضوع هيخلص تمامًا لأنها صوت عذب وجميل.. وأرجوكم مرة تانية احترموا الحياة الخاصة للشخصيات العامة".

وتابع: "مش معقولة كل يوم هيبقى موضوع الناس على السوشيال ميديا إن شخص مشهور أو شخصية مشهورة قاعدة تنفى إن حياتها الخاصة ما حصلش فيها حاجة، ثم اتخانقت ولا متخانقتش واتصالحت ولا متصالحتش دا موضوع خاص ملوش علاقة بصوت شيرين.. أنت ليك علاقة إنك تقيم أغنية شيرين، إنك تقيم شيرين على المسرح".

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وكانت قد سخرت النجمة شيرين عبد الوهاب، من الشائعة التي انتشرت مؤخرا، حول مشاجرتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، مما استدعى تدخل صديقهما المقرب المطرب أحمد سعد، بصورة نشرتها عبر حسابها على تويتر وهى في أحضان زوجها وعلقت قائلة، "زى ما انتوا شايفين مبنبطلش خناق".

ويشار إلى أن النجمة شيرين عبد الوهاب، كانت قد نفت أيضا الأخبار التي ترددت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أو ظهور أية أعراض عليها مؤكدة أنها مجرد شائعات سخيفة ليس لها أساس من الصحة.

وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، بأنها تتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليها أية أعراض أو إنها أجرت أي مسحات لاكتشاف فيروس كورونا المستجد كما أشيع، مؤكدة، هذا الكلام غير صحيح تماما وإنها مجرد شائعات مغرضة، ولا تعلم مصدرها.

وترددت شائعات تفيد بإصابة النجمة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض أعراض الإصابة عليها، وهو ما دفعها للذهاب إلي المستشفى لإجراء مسحة للتأكد من الإصابة من عدمها، إلا أن نتيجة المسحة الأولى جاءت إيجابية وهو ما جعل شيرين وأسرتها تشعر بالخوف من هذا الفيروس اللعين لتطلب أسرتها القيام بعمل مسحة ثانية وهي المسحة التي جاءت نتيجتها سلبية وهي ما جعل شيرين واسرتها يشعرون بالارتياح، إلا أنه وحتى تتأكد شيرين من الأمر قامت بعمل مسحة ثالثة لتكون هي الفيصل ولكن لا تزال نتيجة المسحة لم تظهر بعد.