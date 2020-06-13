شكرا لقرائتكم خبر عن بصور خاصة .. هانى شاكر ينفي شائعات إصابته بكورونا: أنا عايش حياتى عادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عبر النجم الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية عن استيائه تجاه الشائعة التى انتشرت عن إصابته بفيرس كرونا التى أكد عدم معرفة من وراء تلك الشائعات التى تطلق من أن لآخر، لكنه أشار إلى هناك أشخاص يعانون من الفراغ ويقضون وقتهم فى اللعب بأسماء الشخصيات العامة فى السويشيال ميديا عن طريق صفحات مزيفة .

وقال أيضا الحمد لله أنا أعيش حياتى وأمارس مهام حياتى والتزم بكافة الإجراءات الاحترازية. وأتابع مهامي بنقابة الموسقيين وأن شاء الله سوف يرفع الله عنا وعن مصرنا الوباء والبلاء واللى جاى يكون أفضل وأجمل.

في سياق اخركشف الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أن الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا بالنقابة بلغ 24 ألفا، لأعضاء عاملين ومنتسبين، موضحاً أنه حاول خلال الفترة الماضية أن يقدم منحا للعمالة غير المنتظمة ولكنه لم يتمكن من ذلك لكونه يخالف القانون للأعضاء المنتسبين، ولكنه لم يتمكن من ذلك لأنه غير قانونى، وتابع: "وده على عينى وعلى عين أعضاء المجلس لأن فيه الجهاز المركزى للمحاسبات بيتابعنا خطوة بخطوة.. أنا عندى مشكلة فعلاً".

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وأكد "شاكر"، أن الجميع فى مركب واحد وعلينا التكاتف والتفكير فى سبل للعبور من الأزمة التى تعصف بالعالم، مشدداً على أن الإجراءات الصحية والاحترازية التى تتبعها مصر فى مواجهة فيروس كورونا، لا يحدث فى دول أوروبية، وتابع: "اللى بيحصل فى مصر لا يحدث فى دول أوروبية متقدمة".