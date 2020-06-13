شكرا لقرائتكم خبر عن إكرام عزو جسدت دور ابن شادية وقدمت 23 فيلما .. فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة اكرام عزو، وهى أصغر فنانة اشتهرت في طفولتها، حتى إن الكثير يطلقون عليها "لمضة السينما المصرية"، لأنها لم تكن موهبة عادية بل كانت ذو لباقة عالية رغم صغر عمرها الذى لم يتعدى الـ 7 سنوات، وقدمت العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم أمثال شادية وفؤاد المهندس وعقيلة راتب وغيرهم، وتربعت في قلوب محبيها بسبب الابتسامة التي رسمتها على وجوههم وقد رحلت في 13 يونيو 2001

بدأت الفنانة اكرام عزو مسيرتها الفنية بفيلم "من أجل حبي" مع الفنان فريد الأطرش وماجدة، ولكن بدأت طريق الشهرة عندما لعبت دور ولد من خلال تجسيدها دور ابن شادية في فيلم "المرأة المجهولة" وكان يبلغ عمرها وقتها 3 سنوات فقط وغنت لها شادية وقتها أغنيتها الشهيرة "سيد الحبايب"، وبدأت ملامحها تعرف لصناع السينما المصرية والجمهور أيضا.

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وظهرت بعد ذلك مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، من خلال فيلم "الفانوس السحرى"، وهى الطفلة التي كانت تبكى بسبب عدم امتلاكها فانوس جديد، ليقوم إسماعيل ياسين وقتها بشراء فانوس لها رغم أنه لا يملك المال حتى يطعم نفسه.

"أربعة يا ماما" هذه الجملة عالقة في أذهان الكثير من عشاق السينما المصرية وهى المقولة التي كانت تقولها الفنانة اكرام غزو في طفولتها من خلال مشاركتها في فيلم "عائلة زيزى" وهو الاسم الذى تم نسبه الى اسم شخصيتها التي تجسدها، حيث جسدت دور "زيزى" وشارك في بطولة الفيلم، كلا من سعاد حسنى، احمد رمزى، فؤاد المهندس، عقيلة راتب،

وقدمت الفنانة إكرام عزو الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة وعددهم 23 فيلما هم، من أجل حبى، المرأة المجهولة، بين السماء والأرض، الفانوس السحرى، العملاق، الرباط المقدس، البنات والصيف، لا تذكرينى، غدا يوم اخر، السبع بنات، يوم الحساب، هذا الرجل أحبه، امرأة في دوامه، اللص والكلاب، عائلة زيزى، زوجة ليوم واحد، بطل للنهاية، امرأة على الهامش، شباب وحب ومرح، المانشيت الأحمر، الرسالة الأخيرة, عواصف, الزوج العازب.