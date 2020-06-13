أصالة تحتفل بخطوبة ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية أصالة بخطوبة ابنتها “شام”، مساء الجمعة 12 يونيو، من الدكتور معتز نصير.

شام ومعتز نصير ارتبطا بقصة حب منذ فترة، وكانت تنشر شام أحيانا صور تجمعها بمعتز عبر حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

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يذكر أن ابنة أصالة كانت متزوجة من قبل من أحمد جوهر، وهو وريث إحدى أكبر دور المجوهرات في مصر “جوهر للمجوهرات”، لكنهما انفصلا بعد زيجة قصيرة.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد أعلنت في شهر يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

من ناحية أخرى، كان كليب «شامخ» آخر ما طرحته الفنانة قبل أزمة كورونا، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.