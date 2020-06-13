- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف مصدر طبي من داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن نتائج المسحة الثانية لفيروس كورونا للفنانة المصرية رجاء الجداوي.
وقال في تصريحات صحفية، إن المسحة أثبتت إيجابية إصابة الفنانة رجاء الجداوي بالفيروس واستمرار تواجد نسبة منه في جسدها.
وأضاف أن الفنانة ستجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة للتأكد من تماثلها للشفاء، وفي حال سلبية المسحة القادمة ستجري مسحة أخرى للتأكد من تعافيها التام من الوباء، لتغادر المستشفى وتستكمل علاجها خارج مستشفى العزل.
وتعد هذه المسحة الثانية للفنانة القديرة رجاء الجداوي بعدما أجرت المسحة الأولى 27 مايو الماضي وأثبتت إصابتها بالفيروس، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، لتنتقل على إثرها للعناية المركزة.
وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، 19 يوما، داخل العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضي، بعد انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.
وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، العزل الصحي بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تبدأ مرحلة التعافي من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.