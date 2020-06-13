بوب ديلان يشعر بـ"إعياء".. والسبب: جورج فلويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المغني وكاتب الأغاني الأمريكي بوب ديلان إنه شعر بـ"الإعياء" لدى مشاهدته فيديو مقتل جورج فلويد اختناقا عندما ضغط شرطي أبيض على عنقه في 25 مايو/ أيار في ولاية مينيسوتا مسقط رأسه.

وأوضح، في مقابلة نادرة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز": "شعرت بالإعياء الشديد لرؤية جورج يعذب حتى الموت بهذه الطريقة".

وتوفي فلويد بعدما ضغط الشرطي على عنقه لمدة 9 دقائق خلال توقيفه.

وأضاف ديلان، 79 عاما، الذي ولد في مينيسوتا وارتاد جامعة مينيابوليس: "هذا أمر يتجاوز الفظاعة. آمل أن تحصل عائلة فلويد والأمة على العدالة فورا".

وأتى كلام ديلان لصحيفة "نيويورك تايمز" غداة مقتل فلويد الذي تسبب بتظاهرات واسعة مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في البلاد وخارجها، وكانت المقابلة الوحيدة للفنان خارج موقعه الإلكتروني الخاص منذ فوزه بجائزة نوبل للآداب في 2016.

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وتناولت الكثير من أغاني ديلان الشهيرة في الستينيات والسبعينات عنف الشرطة والعنصرية ومنها "هريكاين" و"جورج جاكسون".

وتحدث ديلان في المقابلة من منزله في ماليبو في ولاية كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) معربا عن تشاؤمه حول مستقبل العالم وعواقب جائحة كوفيد-19.



وقال إن فيروس كورونا المستجد يشكل "اجتياحا" و"تمهيدا لشيء آخر سيحصل"، وأضاف: "قد نكون أشرفنا على الدمار.. هناك طرق عدة للتفكير بهذا الفيروس. أظن أن علينا أن ندعه ينهي مساره".

وفي نهاية مارس/ آذار، أصدر ديلان بعيد فرض العزل في كاليفورنيا أغنية "موردر موست فاول" أول أغنية جديدة له منذ 2012، وتمتد على 17 دقيقة وتتناول اغتيال جون كينيدي، واحتلت المرتبة الأولى في تصنيف "بيلبورد".

وقبل الجائحة كان بوب ديلان يقدم حفلات منتظمة، وكان من المقرر أن يحيي سلسلة من الحفلات في أبريل/ نيسان باليابان، وفي يونيو/ حزيران بالولايات المتحدة وقد ألغيت جميعها.