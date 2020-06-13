رقم جديد يُضاف الى تعاون كنزة مرسلي مع لايف ستايلز ستوديوز

تستمر شركة الإنتاج “لايف ستايلز ستوديوز” بحصد نجاح التعاون الرابع مع النجمة الجزائرية كنزة مرسلي في فيديو كليب أغنية “كانت باينة” وذلك بعدما تخطى الكليب عتبة الثمانية ملايين مشاهدة في وقت قصير.

الأغنية درامية وهادئة، وهي باللهجة الجزائرية كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع: ياسين موزارت، ميكس وماستورينغ عبد الله مسوس وتسجيل استديو اكابيللا. الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان الذي صوّر العمل في لبنان وتضمنت فكرته رسالة اجتماعية مهمة من خلال تسليط الضوء حول قلة الاهتمام الذي تعانيه المرأة وانتفاضتها على هذا الواقع.

وتتعاون “لايف ستايلز ستوديوز” مع كنزة مرسلي بعمل فني خامس قريباً جداً بعد رحلة نجاح جمعتهما، بدأت في عام 2018 بـ “ملكة سبأ”، ثم “قتّال” في عام 2019، ثم “La Casa Del Amor” في عام 2019 أيضاً، وآخرها “كانت باينة” في عام 2020.