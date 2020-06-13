لينا حوارنة تنعى شقيقتها المتوفاة..ولن تكون في وداعها لهذا السبب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعت الفنانة السورية لينا حوارنة شقيقتها نضال من خلال صفحتها الشخصية على موقع يوتيوب. وأضافت صورة شقيقتها معربة عن حزنها على فقدانها أختها، فكتبت "ألف رحمة إلى روحك أختي وحبيبتي نضال حوارنة".

وبحسب مصادر فوشيا فإن الفنانة السورية لينا حوارنة لن تستطيع وداع شقيقتها الراحلة لتواجدها خارج سوريا حيث كانت ملتزمة بتصوير مشاهدها في مسلسل "عروس بيروت" قبل إغلاق المطارات والحدود كأحد إجراءات الدول الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهو مادفع صديقتها الفنانة أمانة والي إلى اعتبار أن ما يزيدهم أسى هو بُعد حوارنة عنهم في معاناتها وصدمتها بوفاة شقيقتها دون أن يستطيعوا التواجد إلى جانبها والتخفيف من ألمها.

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يشار إلى أن الفنانة لينا حوارنة ظهرت في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2020 من خلال مسلسل "نبض" وهو عمل درامي سوري تم تصويره في العام الفائت و يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية وقصص الحب وعلاقات المال والأعمال وغيرها، وهو من تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم.

وكانت حققت حوارنة نجاحا من خلال المسلسل العربي المشترك "عروس بيروت" الذي عُرض في أواخر عام 2019 على قناة "إم بي سي" وحقق نسب مشاهدة عالية جدا، وهو من تأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج إيمرة كاباكوساك وإنتاج مجموعة إم بي سي، وبطولة كل من ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، ضحى الدبس وغيرهم، وتم تصوير معظم المسلسل في تركيا.

وتدور قصة مسلسل "عروس بيروت" حول "فارس" الذي يتعرف على "ثريا" بالصدفة ويُغرم بها، لكن والدته "ليلى" تقف حاجزا بينهما بسبب شخصيتها المتسلطة، ويعدّ هذا العمل الدرامي هو النسخة التركية من مسلسل "عروس إسطنبول" والذي قام ببطولته كل من أوزكان دينيز وآصلي نور، ولعبت حوارنة في هذا المسلسل دور الخادمة الأساسية "ربا" التي تعدّ اليد اليمنى لـ "ليلى – تقلا شمعون".

وعلى الصعيد السينمائي شاركت مؤخرا الفنانة لينا حوارنة في فيلم "جبال الشمس" أمام عدسة الفنان أيمن زيدان، وتدور قصة الفيلم حول شخصية "أم يوسف" التي يستشهد ابنها في سبيل الدفاع عن أهل القرية حيث يقف شجاعا في وجه سيارة مفخخة كانت تود أن تقوم بعملية إرهابية بحق أهالي القرية.