هند الحناوي تكشف تفاصيل قصة طفل أحمد الفيشاوي الجديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت هند الحناوي طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن صمتها بعد ظهور صور تجمع ابنته لينا مع طفلٍ يُدعى "تيتوس" قالت عنه الأخيرة إنه أخوها غير الشقيق من والدها، وأنها متشوقةٌ لرؤيته مرةً أخرى، وتأكيداتٍ بأنَّ النجم المصري يقف الآن أمام قضية نسب جديدة.

وقالت الحناوي في تصريحاتٍ تلفزيونيةٍ لها، إنه ومنذ حوالي 9 سنوات، زارت ابنتها "لينا" أبيها، وتعرفت عنده على سيدة اتضح فيما بعد أنها زوجته، مضيفةً أن تلك السيدة غادرت وهي حامل، وأنها قامت بالتواصل معها لكي يتعرف ابنها بلينا بحكم أنهما أخوان، إلا أنها لم ترد حينها على الإيميل الذي أرسلته هند.

ولكن وبعد ثماني سنوات، وتحديدا العام الماضي قامت تلك السيدة بالتواصل مع هند وأبدت استعدادها لزيارتهم وهو ما حصل بالفعل، وجرى حينها التقاط صور جمعت بين لينا وتيتوس، إلا أنَّ السيدة رفضت وقتها عرض أي صور لابنها مع لينا علنا.

وتابعت الحناوي قولها: "منذ أسبوعين، تواصلت معي السيدة وقالت إنها موافقة على عرض الصور"، موضحةً أن الطفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، مؤكدةً أنها تعترف به وبأنه أخٌ لابنتها، إذ قالت: "هو أخ لينا ونحن معترفون به".

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واختتمت الحناوي تصريحاتها بأنها هي من ساعدت تلك السيدة في التعرف على محاميها الخاص شعبان سعيد لاتخاذ الإجراءات القانونية ورفع قضية نسبٍ جديدة ضد الفيشاوي، بعد تلك التي أثيرت ضده عام 2005 بشأن إثبات نسب ابنته "لينا" والتي كانت تبلغ من العمر حينها أربعة أشهر، وشغلت الرأي العام ضده لعدم رغبته بالاعتراف فيها.

وعلى صعيدٍ آخر علقت الحناوي على قضية النفقة التي رفعتها ضد الفيشاوي قائلةً: "هذه القضية بدأت منذ 2017 حينما سافرت انجلترا، ولم أسترد فواتير مصروفات دراسة لينا حتى الآن".

يُذكر أن المحامي الخاص بهند، شعبان سعيد، كان كشف قبل يومين في تصريحات تلفزيونية له، تفاصيل الدعوى التي يتم تحضيرها حاليًا لإقامتها ضد الفيشاوي، مشيرًا إلى أنه ينتظر الأوراق الخاصة بالطفل "تيتوس" التي تمتلكها سيدة ألمانية أنه ابن الفنان الشاب.

وقال سعيد: "تلقيت مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان تطلب فيها أن أتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس (عمره 7 سنوات) من الفنان أحمد الفيشاوي".