عادل كرم يسترجع ذكريات الأفلام اللبنانية في «بيت الكل»

يواصل الممثل اللبناني عادل كرم تقديم حلقات برنامجه "بيت الكل" مساء كل ليلة جمعة عبر شاشة الأم تي في اللبنانية.

استضاف عادل، عدد من نجوم الغناء والتمثيل في لبنان والوطن العربي خلال حلقات شكّلت مادة دسمة ومثيرة للإعلام والرأي العام على مدى سنوات، قرّر أن يُلبس "بيت الكل" ثوبا مختلفا في حلقاته الصيفية التي يلتزم فيها بكافة التدابير الوقائية المفروضة من جائحة كورونا، فيطل من الاستديو برفقة فريق البرنامج وفرقته الموسيقية، ولكن من دون أي حضور جماهيري، ويستعيض عن ضيوفه المعهودين بالمشاهدين الذين يشاركونه الحلقات عبر الهاتف بأجواء ترفيهية ممتعه وجوائز قيّمة.



يشارك عادل في تقديم برنامجه كل من، عباس جعفر وأديل جمال الدين في فقرات منوعة وألعاب ممتعة مباشرة على الهواء.



يسترجع عادل، هذا الأسبوع في "بيت الكل"، أجمل أغاني السينما اللبنانية، فتقدم الفرقة الموسيقية والكورال أغاني محفورة في الذاكرة من أجواء أفلام العصر الذهبي منها "إيام اللولو"، "فطومة"، "أمي نامت عبكير"، "بعيدك يا الإنتي العيد"، "غسل وجك يا قمر"، "على رمش عيونها"، "هزي يا نواعم"، "رفّ الحمام"، "آه يا تمارة"، "انزل يا جميل عالساحة"، "قومي تنرقص يا صبية"، وغيرها من الأغاني التي عرفها المشاهد العربي من خلال الأفلام اللبنانية أو الأفلام التي تمّ تصويرها في لبنان.

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