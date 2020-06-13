سيلين ديون تعود إلى مهرجان فيياي شارو الفرنسي في 2021

القاهرة – لايف ستايل
تعود سيلين ديون التي قطعت جولتها العالمية بسبب جائحة كورونا، إلى فرنسا في مارس (آذار) 2021 وستشارك في مهرجان "فيياي شارو" في 15 يوليو (تموز) 2021، بعدما كانت مشاركتها مقررة في دورة هذا العام.
وتستأنف النجمة الكندية جولتها في أوروبا وتقيم اعتباراً من 19 مارس (آذار) 2021 ست حفلات في "لا ديفانس أرينا" في باريس، ثم ستتوقف في 32 مدينة حتى يوليو (تموز) 2021، من بينها كاريه في غرب البلاد في إطار مهرجان "فيياي شارو" الذي كان يفترض أن تغني فيه هذا الصيف.
وقالت النجمة العالمية في بيان: "كنت أتمنى فعلاً أن عود إلى المسرح هذه السنة لكن لا شيئاً أهم من صحة الجميع وسلامتهم. العالم بأسره مر بلحظات صعبة جداً خلال الجائحة وأنا اتعاطف مع كل الذين عانوا".
أما بالنسبة للحفلات التي أرجئت في أمريكا الشمالية فستعلن تواريخها الجديدة قريباً.
وستبقى البطاقات المباعة في 2020 صالحة للحفلات الجديدة في 2021.
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