المنتج مصطفى إسماعيل يتعاون في أغنية “الحب والسلام” مع أصالة

تستعد الفنانة أصالة لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة تحمل اسم “الحب والسلام” من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل.

وتحمل الأغنية عدد من الأفكار والمعاني والرسائل وهي أن الانسان أساس كل شيء في الحياة النجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنه في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام علي الجميع.

وقال المنتج مصطفى إسماعيل، في بيان صحفي، إن رسالتنا من الأغنية هو أن تنتهي الحروب وأن يتوقف الجميع عن العبث حتي لا نخاف من المستقبل وهيا بنا جميعًا نحب بعض لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية، والأغنية أخذت شهر من التحضيرات بدأنا العمل تحديدًا يوم 7 رمضان الماضي والحمدلله انتهينا من تسجيل الاغنية بصوت أصالة،.

وأضاف: “وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الإدراية وأتقدم بالشكر لكل القائمين على هذة المدينة لدعمهم الفن الراقي واهتمامهم بالأغنية كونها رسالة سلام للعالم أجمع وعلى رأسهم اللواء محمد الأمين والشكر كل الشكر للسيد اللواء أسامة جمال والقائمين على فندق الماسة.

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كما أكد مصطفى أن هذا الوقت يحتاج للتكاتف لذلك يجب أن يكون الجميع يد واحده وعندما قررت إنتاج الاغنية عن طريق الشركة العالمية كان بدافع شعوري بالمسؤلية تجاه بلدي وعندما تحدثت مع أصالة لتقديمها لم تتأخر ورحبت بالفكرة قائلة “أشعر انني أبكي وأفرح في نفس الوقت وهذة الأغنية تعبر عني وعن حياتي كلها من الإرادة والعزيمة والقوة والنجاح والسعادة والصبر والتحمل، وأنها أفضل اغنية قدمتها في حياتها من كلمات وألحان”.

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