أسما شريف منير تبحث عن مصور للعمل معها

عرف الجمهور أسما شريف منير من خلال فيديوهات كانت تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أصبح لها متابعين إلى أن شاركت والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي".



الآن تغيب أسما عن جمهورها لفترات ولا تنشر فيديوهات كثيرة، وحرصت على توضيح الأمر، كما كشفت عن بحثها عن مصور ليساعدها في تصوير الفيديوهات بطريقة احترافية.



نشرت أسما عبر حساباها على انتستغرام، صورة لها وكتبت: "أول ما ابتديت اشتغل علي السوشيل ميديا كان الموضع يبان سهل او هو كان فعلاً سهل عشان كنت بفتح الكاميرا وأقول كل اللي عايزه و خلاص لا كنت بفكر في إضاءة و لا كدر ولا أي حاجه وكانت الناس متفاعلة معايا وبرضه هما مكنش بيفرق معاهم".



تابعت: "بعد شويه حسيت أني محتاجة اتطور محتوايا ولازم أركز في في الكواليتي اللي بقدمة هنا ابتدا الموضوع ميكنش سهل لأني ابتديت اشتغل مصوره ومونتيرة وأقدم محتوايا واكتبه ونزلت جبت إضاءة و كاميرا وكل تفاصيل التصوير، فا ده فضل يأخرني عشان عايزه أقدملكم حاجة محترمة تليق بيكم".



أضافت: "أنا باقولكم كده عشان حاجتين أول حاجه أنا أسفة لو بتأخر عن تقديم الحاجات اللي بتطلبوها مني وتاني حاجة عشان أنا محتاجه مصور يساعدني أني أقدم اللي نفسي فيه، عندي أفكار كتير أوي بس متكتفه، خدوا بالكم أنا برضه أم و زوجه وعندي التزمات كتيرة فا عشان كده محتاجه مساعدة، بشكركم علي متابعتكم ليا و علي دعمكم من أول يوم وأول ڤيديو عملتوا، و هفضل أحاول لحد ما أوصل لأحسن طريقة اوصلكم بيها افكاري و اللي جوايا".

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واختتمت كلامها معلنة عن بحثها عن مصور فيديو: "أي حد مصور ڤيديو يعمل لنفسه أو حد يعرفة تاج لصفحة شغلة عشان نتعاون مع بعض و نبتدي رحلة و نشتغل ونقدم فيها حاجات إيجابية مع بعض".



يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرًا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض أخر مواسمه قبل بداية شهر رمضان.

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