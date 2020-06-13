إيمى طلعت زكريا تنشر صورة وحكمة على "انستغرام"

نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جديدة لها.
وعلقت عليها قائلة: "حب نفسك، حينها تستحق أن تُحب"، وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى: وإحنا بنحبك جدا، وعلقت أخرى "فنانة جميلة أوى وأدوارك فى المسرح حلوة ..قمر ما شاء الله".
ويذكر أن آخر أعمال إيمي إيمطلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.
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